Хуан Гуаидо хочет строить взаимовыгодные отношения с Китаем
2 февраля 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя временным президентом страны, сообщил в минувшую пятницу о своем желании строить взаимовыгодные отношения с Китаем.
Оппозиционер подчеркнул, что КНР в настоящий момент является ключевым "глобальным игроком", поэтому Венесуэла хочет создать с этой страной продуктивные связи. Гуаидо добавил, что для венесуэльской экономики поддержка со стороны Китая очень важна, передает RT.
Напомним, на днях Хуан Гуаидо подчеркнул, что смена власти в Венесуэле принесет Российской Федерации и КНР исключительно пользу.