Хуан Гуаидо хочет строить взаимовыгодные отношения с Китаем

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя временным президентом страны, сообщил в минувшую пятницу о своем желании строить взаимовыгодные отношения с Китаем.

Оппозиционер подчеркнул, что КНР в настоящий момент является ключевым "глобальным игроком", поэтому Венесуэла хочет создать с этой страной продуктивные связи. Гуаидо добавил, что для венесуэльской экономики поддержка со стороны Китая очень важна, передает RT.

Напомним, на днях Хуан Гуаидо подчеркнул, что смена власти в Венесуэле принесет Российской Федерации и КНР исключительно пользу.