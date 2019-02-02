На дне Черного моря у берегов Турции были обнаружены три немецкие субмарины времен Второй мировой войны. "Потерянный флот Гитлера" смог найти турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай.

Речь идет о подводных лодках U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС, которые были затоплены неподалеку от турецких берегов еще в 1944 году.