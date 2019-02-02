Киев планирует осуществить массовую закупку американского оружия

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев заинтересован в масштабной закупке оружия у Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о высокотехнологичном оборонном оборудовании, произведенном в США, в частности, о комплексах Javelin, передает сегодня ФАН.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, что Украина также рассчитывает принять активное участие в американской программе, которая называется "Иностранное военное финансирование". Предполагается, что сотрудничество между Киевом и Вашингтоном в ближайшее время укрепится.