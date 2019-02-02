Пентагон планирует создать перехватчик гиперзвукового оружия

Руководитель американского Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэм Гривз сделал важное заявление. По его словам Пентагон может в ближайшем будущем создать новую систему перехвата.

Чиновник подчеркнул, что речь идет о принципиально новом перехватчике, который будет иметь способность защищать от гиперзвукового оружия, передает сегодня ТАСС. В настоящее время Минобороны США устанавливает, насколко быстрыми являются существующие перехватчики

Сэм Гривз также добвил, что Соединенные Штаты Америки сейчас остро нуждаются в обновленной системе перехвата и работают в этом направлении.