Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды сообщило, что над островом пролетел "огненный шар". Согласно последней информации, впоследствии он взорвался на множество обломков.

Речь идет о метеорите, который зафиксировала, в частности, Метеорологическая служба во Флориде (США), говорится на сайте официального печатного органа кубинской компартии Granma

Уточняется, что объект видели около 13.20 и 13.30 по местному времени жители провинции Пинар-дель-Рио, которые описывают его именно как "огненный шар", за которым тянется облачный след. Отмечается, что метеорит упал в муниципалитете Виньялес, обломки изучат в ближайшее время специалисты.