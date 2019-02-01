ЦИК Украины зарегистрировал рекордное число кандидатов в президенты

На Украине установлен новый рекорд по количеству желающих стать президентом страны. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 28 кандидатов в президенты.

В ходе сегодняшнего заседания ЦИК Украины были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты еще два человека. Это самовыдвиженец Николай Габер и внефракционный депутат Верховной рады Юрий Деревянко.

Таким образом, на сегодняшний день количество кандидатов в президенты Украины составило 28 человек. «Это рекордное количество зарегистрировавшихся кандидатов в президенты Украины», - отметили в Центризбиркоме.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в ходе предвыборной кампании 2004 года. Тогда ЦИК Украины зарегистрировал 26 кандидатов, сообщает РИА Новости.