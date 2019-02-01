Безвизовый режим между Россией и ОАЭ вступит в действие с 17 февраля

С 17 февраля вступит в силу соглашение между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной отмене виз на срок пребывания до 90 дней, сообщил сегодня МИД РФ.

«Граждане РФ и граждане ОАЭ, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований. Они имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней», - сообщила сегодня пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве также уточнили, что соответствующее соглашение между РФ и ОАЭ было подписано 6 июля 2018 года и вступит в действие с 17 февраля 2019 года. В настоящее время граждане РФ получают визу по прибытию в ОАЭ, сообщает РИА Новости.