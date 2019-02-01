Министр образования Латвии «отправляет» русских в Сибирь!

Нет сомнений, что новый министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска «подошла» к своей должности ответственно: предложила представителям нацменьшинств создать воскресные школы, где они могли бы изучать родной язык.

Такое «заявление» сделала глава науки и образования г-жа Шуплинска. Сделала официально и конкретно!

Свои слова министр мотивировала тем, что именно таким образом свою этническую идентичность сохранили латыши, сосланные в Сибирь в годы войны.

« Латвия никогда не была монолингвальной страной. И есть опасения по поводу судеб маленьких языков. В период с 1920 по 1940 год, и сейчас – в период обретения независимости после 1991 года была установка на то, чтобы в Латвии были школы нацменьшинств, и на то, что ученики этих школ не потеряли свою этническую идентичность. Это было, это есть и я продолжу это направление»,- сказала г-жа Шуплинска.

На вопрос представителя СМИ о том, как на ее взгляд, живется в Латвии русскоязычным, г-жа министр ответила встречным вопросом: « Почему вы все время просите задуматься о том, как чувствует себя русская община в Латвии? Почему вы ни на секунду не задумываетесь о том, как чувствовали себя те же самые, например, латыши в ссылке. Как чувствуют себя те, кто уехал сейчас? Лелеют ли они до сих пор надежду, что у них там появится школа на родном языке? И какая будет школа? Воскресная или организованный обществом кружок?»

Представители СМИ не согласились с вопросами министра и отметили, что всегда призывают русскоязычных Латвии понимать латышей, а латышей понимать русских.

Но, видимо, вопросы раздражали нового министра образования и науки. И в конце беседы с журналистами г-жа Шуплинска сказала: « Ну, тогда мы не сможем понять друг друга!»

Позволю себе небольшое отступление: помните прекрасный фильм «Долгая дорога в дюнах»? Да, в Сибирь ссылали многих! И это факт! Но помните такой момент в фильме, когда сибирячка спасла в тайге сына главной героини Марты? Эта женщина не делила ребенка по его национальности! Она просто спасала мальчика!

А давно ли г-жа Шуплинска была в Сибири и общалась с этническими латышами? Какой процент вернулся из Сибири после войны в Латвию? И хотели они возвращаться?

Я знаю о чем пишу! Мой отец родом из Красноярска. Из самого сердца Сибири! Я бываю на его родине и общалась с этническими латышами. Да, у них своя община, они поддерживают национальные традиции, отмечают народные праздники Латвии. Но на мой вопрос о возвращении в Латвию отвечали просто: «Мы уже тут прижились. Тут и живем».

Замечательно знать несколько языков! Непременно нужно говорить на языке своего государства! И уважать свое государство! Но ненавистью и насилием ничего добиться нельзя!

Мне на ум пришли две фразы: «Ребята, давайте жить дружно!» и «Страшна Сибирь слухом, а люди лучше нашего живут!»