На Украине пожаловались на огромные убытки из-за «блокады» Азовского моря

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян сегодня в очередной раз пожаловался на огромные убытки, которые несет морская отрасль страны из-за «российской блокады» Азовского моря.

«Это огромная сумма. Цифра приближается к отметке 10 миллиардов гривен, если брать совокупно и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная от строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и акваторию Азовского моря», - заявил Владимир Омелян.

Министр инфраструктуры Украины также пожаловался на то, что судовладельцы начали переориентировать свои грузы в черноморские порты, чтобы избежать убытков из-за простоя судов во время прохождения досмотра в Керченском проливе, осуществляемого российскими пограничниками.

«Омелян, естественно, никогда не скажет о том, что к таким плачевным последствиям для украинской экономики привела агрессивная политики Киева в отношении РФ: захват российских моряков и игнорирование правил судоходства в Керченском проливе. Действия РФ были очень сдержанными, но эффективными. Единственный язык, который понимают в Киеве – язык денег. Удар по карману заставил украинские власти дергаться», - прокомментировал жалобы украинского министра крымский политолог Владимир Джаралла в интервью агентству ФАН.