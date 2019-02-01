Украина рассчитывает на деньги Турции для ВСУ

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинские власти рассчитывают на финансовую помощь Турции для Вооруженных сил Украины. Речь, по его словам, идет о «десятках миллионов долларов».

«Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим вооруженным силам. И это будет серьезная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. Речь идет о серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов», - заявил Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

О какой конкретно помощи идет речь, глава МИД Украины уточнять не стал.

Российская сторона неоднократно предостерегала мировое сообщество от поставок вооружений на Украину. В Кремле уверены, что это может спровоцировать новый виток напряженности в Донбассе, сообщает РИА Новости.