Кандидата в президенты Украины облили зеленкой в Бердянске

Кандидат в президенты Украины Александр Вилкул, выдвинутый от фракции «Оппозиционный блок – партия мира и развития», был облит зеленкой в ходе своего предвыборного визита в Бердянск.

Местные активисты, выступающие против приезда в Бердянск кандидата в президенты Украины Александра Вилкула, заблокировали вход в здание ДК «Софит», где у кандидата была запланирована встреча с жителями города. Они не пустили Вилкула в здание и облили его зеленкой.

Оппоненты также скандировали «Чемодан – вокзал – Россия» и слово «ганьба» (позор). Полиция оцепила место стычки кандидата с активистами, правонарушитель, обливший Вилкула зеленкой, был установлен и доставлен в отделение полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении правонарушителя.

Хоть и позже назначенного времени, Александр Вилкул все же смог попасть в здание и начать свою предвыборную встречу, сообщает RT.