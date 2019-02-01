Польша предложила США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками

Размещение в Европе американских войск и ракет с ядерными боеголовками отвечает общеевропейским интересам, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью немецкой прессе.

«В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками», - заявил глава польского МИД.

Яцек Чапутович также допустил размещение атомных арсеналов НАТО на территории Польши, обусловив это предложение «поведением России в будущем».

В США, в свою очередь, сегодня объявили о приостановке действия Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него, сообщает RT.