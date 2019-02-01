Риски в мировой экономике нарастают, сообщают эксперты

Центробанки крупнейших стран мира в прошедшем году существенно нарастили свои золотые запасы, достигнув максимальных показателей с 1971 года. А Россия стала мировым лидером по закупке золота.

Россия в прошлом году закупила 274 тонны золота. Это 42% от общемировых закупок золота, совершенных в 2018 году. Ее примеру последовали Турция, Казахстан, Индия, Монголия, Венгрия и Польша, также увеличив свои золотые запасы.

Параллельно с этим Россия последовательно и неуклонно сокращает свои вложения в госдолг США. Только лишь в течение ноября 2018 года инвестиции РФ в гособлигации США сократились на два миллиарда долларов.

Сложившаяся ситуация говорит о том, что российское руководство весьма серьезно оценивает нарастающие геополитические риски в мировой экономике. А поскольку предпосылок к ослаблению напряженности нет и не предвидится, россиянам следует быть готовыми к усилению санкций в среднесрочном периоде, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».