Помпео объявил: США со 2 февраля приостановят выполнение обязательств по ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля сделал важное заявление по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава американской дипломатии объявил о приостановке Соединенными Штатами со 2 февраля выполнения обязательств по Договору РСМД.

Трамп пригрозил России военным ответом за несоблюдение ДРСМД

Помпео пристыдил в своей речи Россию за нарушение условий ДРСМД. "Россия фактически нарушает свои обязательства не производить, не обладать и не испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров", — заявил госсекретарь США. По его словам, несмотря на нарушения до говора Россией, США в течение последних лет продолжали соблюдать свои обязательства по ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России военным ответом за несоблюдение Договора РСМД. Трамп заявил, что 2 февраля Соединенные Штаты приостановят выполнять свои обязательства в рамках договора и начнут процесс выхода из соглашения.