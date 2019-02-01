Драка школьников в Лиепаи – «разборки» на национальной почве?

17 января сего года в лиепайский участок Госполиции поступила информация о конфликтах между латышскими и русскими подростками. Учащиеся местных школ устроили драки и беспорядки в городе. Это были ученики 7, 8 и 9 классов – юноши и девочки. В чем причина данного конфликта? Разборки на национальной почве? Или, возможно, существуют иные причины?

Данный скандал «облетел» всю Латвию: в социальных сетях появился призыв участвовать в драке «стенка на стенку». В таком призыве звучало, что драки будут «проходить» между русскими и латышами.

В тот же день, Госполиция города Лиепаи официально объявила, что в ближайшее время будет начат уголовный процесс в связи с разжиганием межнациональной розни.

Так были этнические разногласия между школьниками или нет?

Официальная информация Госполиции Лиепаи гласит, на сегодняшний день, следующее: действительно, конфликты между подростками были. И было возбуждено дело, но по другой статье – за хулиганство. Первоначальная версия допускала беспорядки между школьниками на национальной почве, но при детальном расследовании стало понятно, что данный конфликт не имеет отношение к этническим вопросам.

Полиция города Лиепаи заверяет, что больше таких стычек не было, но просит жителей информировать органы правопорядка если возникнут любые потасовки, стычки, скандалы между учащимися.

Позвольте, а в чем же тогда причина этих конфликтов?

На данный момент, ни жители города, ни полиция не может назвать причину конфликта! Ходят, простите, разговоры, что школьники собирают людей, чтобы просто подраться! Просто подраться! А зачем?

Начальник участка полиции в Лиепаи Ингус Укстиньш сообщает: « Когда мы прибыли по вызову, то увидели примерно 40 школьников. Ученики из разных школ. Русские и латыши. На данный момент нет подтверждений, что это был конфликт на национальной почве».

Но у учеников школ Лиепаи иное мнение: они считают, что причиной конфликта являлся этнический вопрос.

Один из учеников 8 средней школы заявил, что в ФБ был призыв, чтобы люди приходили «бить морды русским». Другой школьник в ФБ заявил, что драку «начали русские».

Директор 8 средней школы, которая только «вступила в должность», ничего конкретного говорить не хочет. Ясно только одно: дирекция опасается межнациональных конфликтов и уверяет СМИ, что пока ничего опасного в стенах школы не происходило.

Реально, вопросов больше, чем ответов! Например, почему молчит местное самоуправление? Что делать если, не дай Бог, повторится подобное? Ясно из ФБ, что такой конфликт был не только один раз! Вообще, что происходит с подростками в этом славном городе?

Наш корреспондент побеседовал на эту тему с экс- мэром Даугавпилса, матерью, женщиной, психологом Жанной Кулаковой.

Жанна Кулакова: «Я думаю, что существует относительно политический мотив. Как человек, который руководил городом считаю, что самоуправление Лиепаи должно было моментально отреагировать на подобные конфликты. Поймите, мы живем в мире интернета, и информация мгновенно распространяется. Существуют информационные отделы при любом самоуправлении. Разумеется, о таких вещах нужно было доложить руководству. Выход всегда можно найти: устроить рейды «народной дружины», объезжать, даже на собственной машине, город и ночью! Поверьте, многие родители поддержали бы такие действия самоуправления! Я сама мать и для меня важно, чтобы мой ребенок жил в спокойном городе. А как психолог я могу сказать, что школьники 7, 8 и 9 классов очень управляемые. Их можно направить туда, куда нужно взрослым! Поймите, подростков не так уж сложно успокоить. Думаю, что за данным конфликтом стоят взрослые люди. Посмотрите, что происходит с «образованием» при новом правительстве: поступило предложение от государственного человека (министра образования –пр. «АН») создавать русские воскресные школы, как это было у латышей в Сибири. И что мы тогда хотим? Да, я думаю, что в таком конфликте есть относительно политический подтекст».