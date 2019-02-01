Лукашенко объяснил, почему жены выгоняют белорусов из дома

Белорусская молодежь не справляется с выполнением домашних обязанностей, поэтому школам необходимо расширить трудовую подготовку учащихся, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Проходя трудовое обучение в школе, молодежь не только получает профессиональные навыки, но и оказывается лучше подготовленной к бытовым ситуациям взрослой жизни. Но современные молодые люди зачастую не в состоянии ни вкрутить лампочку, ни пришить пуговицу, заявил Лукашенко. Это мнение белорусский лидер высказал, выслушав доклад о перспективах развития национальной системы образования.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что делать ничего не умеют! Он элементарно не может лампочку в люстру завернуть! Не знает, что такое рубанок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Почему девчонка не знает, как пожарить яичницу, не может пришить пуговицу?», - возмутился белорусский лидер.

Поставив задачу усилить трудовую подготовку в школах, Александр Лукашенко обратил внимание и на проблемы физического воспитания, призвав прививать детям здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта, сообщает БЕЛТА.