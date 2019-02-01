Наместник Лавры рассказал как проклял несколько человек, и они умерли

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышегородский и Чернобыльский Павел признался, что смог наслать на людей проклятья, и они умерли. По словам священника, служащего в Киево-Печерской лавре, несколько лет назад он проклял реставраторов, которые делали подделки антиквариата в мастерской, находящейся на территории обители.

Инцидент произошел несколько лет. Отец Павел узнал, что реставраторы делают и продают подделки, выдавая за антиквариат. Он был не против хороших мастеров, но этих халтурщиков решит изгнать из мастерской и пригрозил, что если они не уйдут, то умрут. Они пожаловались на проклятье блаженнейшему митрополиту Владимиру. Вскоре три человека умерли.

Митрополит вызвал отца Павла к себе. Блаженнейший заявил священнику, что умерли три человека, которых он проклинал и вопросил: «Что Вы себе позволяете?». Отец Павел заметил, как у митрополита Владимира сверкнули искры из глаз.

Тогда отец Павел ответил вышестоящему священнику, что скоро еще один человек умрут. И так и вышло. Вскоре скончался еще один музейщик.

Блаженнейший митрополит Владимир представился 2014 году. Эту историю рассказал митрополит Павел в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Лавра. Шлях до небес». На интервью обратил телеграм-канал «Поп-дайджест».

Наместник Киево-Печерской лавры Павел неоднократно обращал внимание журналистов из-за своих крайне резких высказываний, - сообщается на сайте Znak.com. В 2012 году митрополит набросился на журналиста «Корреспондента» Ксению Карпенко и ее фотографа с оскорблениями после того, как представитель СМИ поинтересовалась спросила у митрополита, садившегося в дорогой Mercedes, о роли материальных ценностей в жизни церкви. Разгневанный этим вопросом отец Павел, как уверяла Карпенко, обозвал ее «стервой» и «шалавой», а фотокорреспондента - «обезьяной». По словам журналистки, митрополит выхватил у нее из рук iPhone. Впоследствии по данному факту милиция Киева проводила проверку.