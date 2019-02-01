Трамп пригрозил России военным ответом за несоблюдение ДРСМД

Президент США Дональд Трамп пригрозил России военным ответом за несоблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трамп заявил, что 2 февраля Соединенные Штаты приостановят выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и начнут процесс выхода из соглашения.

Он уточнил, что выход будет завершен в течение шести месяцев в том случае, если Россия не вернется к выполнению договора и не уничтожит нарушающие его ракеты, пусковые установки и связанное с ними оборудование, - передает ТАСС.

Трамп пригрозил, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках ДРСМД с тем, чтобы нивелировать преимущество Москвы в обороне.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.