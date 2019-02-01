В Черном море обнаружен «потерянный флот Гитлера». Местонахождение трех запертых в Черном море немецких подводных лодок времен Второй мировой войны долгое время оставалось неизвестным.

Судьба этих подлодок уникальна. Вскоре после нападения на СССР Германия решила перебросить флот, состоящий из шести малых субмарин класса Type II-B, из Атлантики в Черное море. Однако подлодки не могли пройти пролив Босфор, закрытый для немцев нейтральной Турцией, поэтому их транспортировали в разобранном виде через всю Европу, а собрали и спустили на воду в румынском порту Констанца.

Немецкие субмарины долгое время пиратствовали в Черном море. Три подлодки уничтожил советский Черноморский флот. Оставшиеся три оказались запертыми в Черном море после того, как Венгрия в 1944 году присоединилась к антигитлеровской коалиции. Известно, что лодки были затоплены экипажами, но их местонахождение до настоящего времени оставалось невыясненным.

Тайну открыл турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай, более десяти лет занимавшийся поисками «потерянного флота Гитлера». Выяснилось, что субмарины U-19, U-20 и U-23 были затоплены недалеко от Стамбула на глубине от 25 до 300 метров, сообщает «РГ».