Ветеран «Антитеррористической операции» (такое официальное название до апреля 2018 года носила операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР) рассказал о бесполезных с военной точки зрения «жабьих прыжках» Вооруженных сил Украины в «серой зоне» Донбасса.

По словам бывшего участника АТО, скрывшегося за псевдонимом Олекса Довбуш, киевские силовики продвигаются «жабьими прыжками» на нейтральной территории, чтобы командиры ВСУ смогли получить награды. После «захвата» какого-либо участка военные оставляют его, чтобы выдвинуться туда через некоторое время снова, процитировал украинца сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что в парламенте соседнего государства обозначили условие возвращения Киевом контроля над народными республиками Донбасса. С соответствующим заявлением выступил депутат Дмитрий Добродомов.