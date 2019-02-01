В Раде обозначили условие возвращения Украиной отколовшихся от нее ДНР и ЛНР

В Верховной Раде рассказали, при каком варианте развития событий Украина сможет вернуть территории, которые в настоящий момент занимают непризнанные республики Донбасса. По этому вопросу некоторое время назад высказался депутат Дмитрий Добродомов.

Парламентарий отметил, что «с нами никто в мире не считается», так как бывшая советская республика утратила субъектность. Без ее обретения, согласно точке зрения политика, Киев вернуть Донецк и Луганск не сможет. При этом даже если данное условие будет выполнено, процесс реинтеграции Донбасса займет от десяти до двадцати дет, процитировало Добродомова российское интернет-издание «Украина.ру».

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Киева весной 2014 года, что стало причиной начала силовой операции против республик. Боевые действия на востоке Украины продолжаются до сих пор.