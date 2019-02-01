Хакеры слили в сеть данные более двух миллиардов человек

Более двух миллиардов логинов и паролей пользователей взломанных баз данных оказались в открытом доступе в сети. Специалисты по кибербезопасности назвали эту кражу крупнейшей в истории.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили в свободном доступе на хакерских форумах и торрент-трекерах крупнейшую базу похищенных данных пользователей сети. В базе объемом 845 гигабайт содержатся логины и пароли 2,2 миллиарда пользователей. В частности, в базе похищенных данных содержится информация о пользователях сервисов Yahoo, Dropbox и LinkedIn.

Ранее в январе на одном из облачных сервисов была обнаружена база похищенных данных, содержащая более 773 миллионов адресов электронной почты, а также более 21 миллиона паролей. Эксперты считают, что обнаруженная в январе «коллекция» является частью этой, более крупной базы взломанных данных, сообщает «Дождь».