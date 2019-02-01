Политолог поведал о попадании киевских властей в «цугцванг» в воюющем Донбассе

Украинское руководство попало в Донбассе в ситуацию «цугцванга»: любой новый ход Киева только осложнит его положение. Такое заявление, выступая в российском телевизионном эфире, сделал Дмитрий Куликов, отечественный политический эксперт.

Согласно точке зрения аналитика, озвученной им на одной из передач канала «Россия-1», Украина не может следовать соглашениям о перемирии, заключенным в начале 2015 года в Минске. Выполнение договоренностей означало бы признание того, что цели, которые провозгласил Евромайдан, достигнуты не будут, отметил Куликов.

При этом военный сценарий решения проблемы Донбасса для властей бывшей советской республики также неприемлем. Наступление на ДНР и ЛНР вынудит вмешаться в ситуацию Россию, что станет для украинского режима катастрофой, заявил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР раскрыли выгоду от переизбрания действующего украинского президента Петра Порошенко для сражающегося с Киевом Донбасса.