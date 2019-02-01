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Политолог поведал о попадании киевских властей в «цугцванг» в воюющем Донбассе

1 февраля 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог поведал о попадании киевских властей в «цугцванг» в воюющем Донбассе
фото: globallookpress.com

Украинское руководство попало в Донбассе в ситуацию «цугцванга»: любой новый ход Киева только осложнит его положение. Такое заявление, выступая в российском телевизионном эфире, сделал Дмитрий Куликов, отечественный политический эксперт.

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При этом военный сценарий решения проблемы Донбасса для властей бывшей советской республики также неприемлем. Наступление на ДНР и ЛНР вынудит вмешаться в ситуацию Россию, что станет для украинского режима катастрофой, заявил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР раскрыли выгоду от переизбрания действующего украинского президента Петра Порошенко для сражающегося с Киевом Донбасса.

 

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