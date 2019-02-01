Принц Гарри и Меган Маркл, ожидающие появления своего первенца в апреле (или начале мая), планируют до рождения ребенка переехать в отдельный коттедж. А помогает им в этом бабушка.

Герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать в свое новое жилище до весны, а пока в доме развернулись работы по обустройству уютного семейного "гнездышка", комфортного и для супругов, и для малыша.

Королева Елизавета II принимает в обустройстве непосредственное участие. По данным Cosmopolitan, она позволила внуку выбрать из своей частной коллекции несколько произведений искусства для украшения нового дома.

Какие именно предметы роскоши "перекочуют" в новое жилище Меган и Гарри семейная пара пока еще не решила. Царствующая королева Великобритании дала герцогу и герцогине некоторое время на раздумья.