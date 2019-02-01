Оглашены возможные детали нового прорыва сил Украины в Азов под Крымским мостом

Названы возможные подробности следующего прорыва украинских судов в Азовское море под Крымским мостом. Данная тема раскрыта в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Сайт versia.ru привел заявление украинского генерала Николая Маломужа, который сообщил, что в ходе новой попытки прорваться в Азовское море киевские корабли прикроет с воздуха ударная авиация. Маломуж добавил, что применение российской стороной силы против участников данной провокации послужит поводом для «развертывания широкомасштабных военных операций». В процитированном материале высказывается предположение, что Украина рассчитывает на помощь находящегося в Черном море эсминца США Donald Cook.

Также в публикации назван вероятный срок следующего Азовского похода Киева. Журналисты полагают, что провокацию следует ожидать перед выборами президента Украины. Действующий глава государства Петр Порошенко может пойти на обострение ситуации, чтобы отвлечь внимание общественности от фальсификаций итогов голосования.