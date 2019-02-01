Раскрыта выгода восставшего против Киева Донбасса от победы Порошенко на выборах

Наиболее выгодным исходом президентских выборов на Украине для самопровозглашенных республик Донбасса является победа Петра Порошенко. Такое заявление сделал Александр Кофман, экс-руководитель МИД ДНР.

По словам бывшего министра, в случае переизбрания действующего лидера бывшей советской республики Москва может не признать итоги голосования по причине того, что в выборах не приняли участие два миллиона граждан Украины, находящихся в настоящий момент на территории РФ. «Таким образом, можно довести ситуацию до определенного коллапса», - процитировал Кофмана сайт «ПолитНавигатор».

В Донбассе пятый год продолжается конфликт между армией Украины и силами восставших против Киева ДНР и ЛНР. Ранее в пятницу сообщалось, что в сети опубликовали видео ракетного удара украинских военных по позиции луганских ополченцев.