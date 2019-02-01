В МИД ФРГ заявили, что не видят попыток России соблюдать ДРСМД

В Министерстве иностранных дел Германии в пятницу, 1 февраля, заявили, что не видят попыток Российской Федерации соблюдать пункты Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Райнер Бройль подчеркнул, что в настоящий момент "мяч лежит на российской половине поля", однако Берлин не видит стремления Москвы придерживаться позиций ДРСМД, передает сегодня днем ТАСС.

В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что если действие договора будет прекращено, то Германия намерена обсудить со своими партнерами по Североатлантическому альянсу, какие меры небходимо принять.