Британия может отказаться от покупки истребителей F-35 из-за нехватки средств

Власти Великобритании могут отказаться от приобретения американских истребителей F-35 Lightning II из-за нехватки средств. Об этом сообщил источник в парламентском комитете по бюджетному контролю.

Дефицит финансирования составляет 7 миллиардов фунтов (9,2 миллиарда долларов), передает в пятницу, 1 февраля, издание The Daily Telegraph.

Речь идет о масштабной программе, согласно которой в ближайшие десять лет Соединенное Королевство должен былл получить 138 самолетов F-35, произведенных в США, однако у британского Министерства обороны не хватает средств на покрытие той суммы, которая прописана в договоре.