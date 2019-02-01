Британия может отказаться от покупки истребителей F-35 из-за нехватки средств
1 февраля 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Великобритании могут отказаться от приобретения американских истребителей F-35 Lightning II из-за нехватки средств. Об этом сообщил источник в парламентском комитете по бюджетному контролю.
Дефицит финансирования составляет 7 миллиардов фунтов (9,2 миллиарда долларов), передает в пятницу, 1 февраля, издание The Daily Telegraph.
Речь идет о масштабной программе, согласно которой в ближайшие десять лет Соединенное Королевство должен былл получить 138 самолетов F-35, произведенных в США, однако у британского Министерства обороны не хватает средств на покрытие той суммы, которая прописана в договоре.