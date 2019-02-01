Германия в феврале отправит военный корабль в Черное море

Власти Германии намерены отправить плавбазу Werra, которая входит в состав военно-морских сил ФРГ, в Черное море. Предполагается, что корабль отправится в плавание уже в феврале текущего года.

Известно, что поход плавбазы планировался уже давно, а размещение других судов ВМФ Германии в акватории Черного моря в настоящий момент не предусматривается. Как уточняет сегодня издание DW, немецкий корабль зайдет в болгарские порты Бургас и Варна.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что власти Германии согласились направить свои суда в Черное море, чтобы выразить свою поддержку Киеву, а также "сдержать российскую агрессию".