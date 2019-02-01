Рябков: Россия никогда не будет первой раскручивать гонку вооружений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не будет первой раскручивать гонку вооружений или угрожать в связи с намерением США выйти из договора о РСМД.

Сергей Рябков в интервью телеканалу "Россия-24" отметил, что РФ заботится о собственной безопасности, вследствие чего страна будет находиться под защитой вне зависимости от дальнейших шагов, которые предпримет руководство Соединенных Штатов Америки.

Дипломат подчеркнул, что Москва никому не будет угрожать, она лишь будет заниматься сдерживанием потенциальных противников и гарантировать обеспечение безопасности своих границ.