Почему американские спецслужбы заявили об угрозе для США союза России и Китая?

Дэн Коутс, занимающий пост руководителя Национальной разведки Соединенных Штатов, сообщил на заседании в Сенате, что самую большую опасность для Америки представляют Россия и КНР, отношения между которыми становятся все более тесными. Что заставило Коутса сделать подобное заявление?

Отечественный востоковед Алексей Маслов в разговоре с «Независимой газетой» отметил, что степень реального сближения Москвы и Пекина является дискуссионным вопросом. Так, стороны активно сотрудничают в сфере торговли, однако при этом нет роста взаимных инвестиций и новых крупных экономических проектов.

Согласно точке зрения эксперта, американские спецслужбы раскручивают тему российско-китайского союза, чтобы представить двух главных противников Вашингтона в одной связке. Кроме того, собеседник журналистов предположил, что Дэн Коутс и другие представители разведки США работают на опережение. «То есть они предупредили, что Россия и Китай будут сближаться. И к этому надо готовиться», – заключил Алексей Маслов.