Морозы в США унесли жизни 21 человека

Морозы и снегопады в США унесли жизни 21 человека. Согласно последней информации СМИ, на Средний Запад обрушились снежные бури, а температура воздуха в некоторых местах достигала минус 42 градуса.

Среди погибших, в частности, четверо мужчин, которые насмерть замерзли рядом с собственными домами в Мичигане, Иллинойсе и Висконсине. Еще шесть человек скончались из-за морозов в Айове. Кроме того, в окрестностях Чикаго местный житель попал под отвальный снегоочиститель и умер от полученных травм. Жительница Милуоки скончалась от холода в собственной квартире из-за поломки термостата, передает The New York Times.

Наиболее низкая температура была зафиксирована в местечке Интернэшнл-Фоллс (штат Миннесота) – минус 42,8 градуса.