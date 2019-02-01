Видео уничтожения ракетой ВСУ огневой точки ополченцев ЛНР опубликовали в сети

В интернет выложили видео, на котором запечатлено, как противотанковая ракета, выпущенная военнослужащими Вооруженных сил Украины, уничтожает огневую точку ополченцев самопровозглашенной ЛНР. Данные кадры обнародовал Юрий Мысягин, киевский волонтер.

Доброволец отметил в Facebook, что видео, сделанное летом прошлого года, публикуется впервые. По словам Мысягина, противостоящие защитникам ЛНР военные решили «утихомирить» ДОТ, в котором находился пулеметный расчет. Огневую точку атаковали с помощью противотанковой ракеты. «Птичка залетела прямо в цель», - написал Юрий Мысягин.

Ранее сообщалось, что бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин отреагировал на новый план ОБСЕ, касающийся урегулирования военного конфликта на востоке Украины. Политик спрогнозировал, что претворение в жизнь предложений организации приведет к оккупации неподконтрольной Киеву территории Донбасса.