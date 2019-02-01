В ГД оценили слова Гуаидо о выгоде смены власти в Венесуэле для России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в пятницу, 1 февраля, оценил слова главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в стране выгодна России и Китаю.

Морозов уточнил, что для РФ надежным партнером будет любой руководитель Венесуэлы, которого изберут законным образом, передает RT. Он также добавил, что пока Гуаидо не имеет полномочий для проведения переговоров на высшем уровне ни с Россией, ни с Китаем.

Именно поэтому политик порекомендовал бы Хуану Гуаидо вернуться к демократическим процедурам, установленным законом, а также стабилизировать ситуацию в Венесуэле.