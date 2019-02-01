Госдума: Россия ответит на выход США из договора о РСМД

В Государственной Думе утром в пятницу, 1 февраля, заявили, что Россия примет ответные меры после выхода Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия намерена ответить на действия США для обеспечения собственной безопасности, передает РИА "Новости"