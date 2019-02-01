В Киеве повысили тариф на воду на 11,4 процента

В Киеве повысили тариф на воду. Соответствующее решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг вступило в силу с 1 февраля.

Подчеркивается, что тариф на услуги по водоснабжению и водоотводу для жителей Киева увеличился на 11,4 процента и составил 20,3 гривны (48,05 рубля) за кубометр, передает ТАСС.

Напомним, в последний раз тарифы на воду в столице Украины повышались на 17-20 процентов в октябре прошлого года.

Отметим также, что общая задолженность украинцев за ЖКХ к началу ноября 2018 года составила 39,9 млрд гривен (1,44 млрд долларов).