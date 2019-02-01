Аналитик придумал способ устроить экономический коллапс во враждебной РФ Украине

Отечественный политолог Богдан Безпалько рассказал, какие экономические меры может применить Москва в отношении проводящей антироссийскую политику Украины. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах сетевых СМИ.

По словам Безпалько, РФ под силу устроить в бывшей советской республике «острейший экономический коллапс». Для этого достаточно объявить Украине экономическую блокаду. В первую очередь Россия может прекратить поставки нефтепродуктов и угля, процитировало эксперта интернет-издание ФАН.

Политолог добавил, что введение блокады по всем отраслям ударит и по РФ, так как в этом случае она лишится крупного рынка сбыта. Москве необходимо подобрать такие санкции, которые бы стали чувствительными для соседнего государства и не нанесли критического ущерба отечественной экономике, полагает Богдан Безпалько.