Озвучены опасные для Донбасса последствия реализации «оккупационного» плана ОБСЕ

Андрей Пургин, бывший председатель парламента самопровозглашенной ДНР, прокомментировал родившуюся в ОБСЕ инициативу о замене минских соглашений новым планом мирного урегулирования. По данному вопросу ранее на этой неделе высказался спецпредставитель международной организации Мартин Сайдик.

Пургин отметил, что озвученные Сайдиком предложения представляют собой план оккупации Донбасса по боснийскому сценарию. Его реализация будет иметь опасные последствия для ДНР и ЛНР, полагает экс-спикер. По словам политика, в случае претворения в жизнь плана на территории республик появятся посты с миротворцами, не разговаривающими по-русски. Эти люди будут «третировать население и введут концлагерную политику», процитировал Андрея Пургина сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что в ДНР объяснили, почему Донбасс ждет военного наступления Украины.