Назван вероятный ответ Москвы в случае удара «супероружия» Украины вглубь России

Отечественный политолог Сергей Марков рассказал, как Москва ответит на возможный удар украинского «супероружия» вглубь России. Соответствующее заявление аналитик сделал в разговоре с журналистами.

Некоторое время назад украинский эксперт Михаил Самусь призвал Киев разработать ракету, которая будет способна бить вглубь территории РФ. По словам Сергея Маркова, ставшего собеседником сетевого издания ФАН, если власти соседнего государства решатся осуществить подобную атаку, начнется война. Россия будет вынуждена ввести свои армейские соединения на территорию Украины. Согласно прогнозу политолога, в этом случае большинство военнослужащих Вооруженных сил бывшей советской республики перейдет на сторону РФ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Павел Рудяков предрек военное столкновение России и Украины из-за разрыва дипотношений между странами.