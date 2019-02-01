СМИ: власти США сообщили о развертывании Россией дополнительных ракет 9М729

В американских СМИ в пятницу, 1 февраля, появилась информация о том, что Россия якобы разместила дополнительные ракеты 9М729, которые "нарушают" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Осведомленный источник издания The Wall Street Journal сегодня утром отметил, что власти Соединенных Штатов Америки недавно проинформировали своих западных союзников о развертывании Российской Федерацией четырех дивизионов крылатых ракет 9М729.

В материале подчеркивается, что всего три месяца назад РФ располагала тремя дивизионами. Уточняется, что в общей сложности Россия якобы имеет 100 таких ракет, часть из которых – запасные.