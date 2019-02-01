В ДНР объяснили свое ожидание полномасштабного вторжения армии Украины в Донбасс

Александр Кофман, ранее занимавший должность главы МИД непризнанной ДНР, объяснил, почему республики Донбасса ждут полномасштабного вторжения Вооруженных сил Украины. Заявление бывшего министра приведено в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

По словам Кофмана, процитированного изданием «Украина.ру», Донбасс ожидает наступления ВСУ, потому что только при таком сценарии возможно военное вмешательство России в ситуацию в зоне конфликта. Экс-глава МИД добавил, что не знает, в какой географической точке остановится РФ в случае переброски ее войск в Донбасс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в армии ДНР озвучили количество российских добровольцев, готовых прибыть на помощь республике, если Киев перейдет в наступление. По данному вопросу высказался спикер ополченцев Эдуард Басурин.