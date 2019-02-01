Могерини: каждая страна ЕС сама решит, следует ли признавать Хуана Гуаидо

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини накануне заявила, что каждая страна Европы самостоятельно решит, следует ли признавать президентские полномочии венесуэльского политика Хуана Гуаидо.

По мнению Могерини, весь Евросоюз вовсе не обязан действовать единым фронтом в отношении Венесуэлы, передает портал ФБА "Экономика сегодня". Соответствующее заявление дипломат сделала, отвечая на вопрос журналистов, почему министры иностранных дел стран ЕС в Бухаресте не согласовали решение, похожее на принятое в Европарламенте.

Напомним, в минувший четверг, 31 января, ЕП принял резолюцию, признав Хуана Гуаидо "легитимным лидером" Венесуэлы.