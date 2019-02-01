Нил Ушаков отметит 10-летие на посту мэра Риги и не собирается уходить в отставку. В этом году в июле исполняется ровно десять лет с момента, как Нил Ушаков стал мэром столицы Латвии.

В среду, 30 января, у мэра Риги Нила Ушакова дома и в рабочем кабинете у сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией провели обыски, которые связаны с делом о коррупции на муниципальном предприятии Rigas Satiksme. По словам Ушакова, его совесть чиста, он не собирается уходить с должности, передает РИА Новости.

Отставки Нила Ушакова требуют оппозиционные партии Рижской Думы, к отставке мэра Риги также призвал министр по делам регионального развития Юрис Пуце.

"Меня на эту должность назначили рижане, которые являются моими работодателями. И я несу ответственность за те обещания, что я им дал. То, что я говорил перед выборами в 2009, 2013 и 2017 году, я должен выполнить. Моя задача – сдержать обещание", - сказал Ушаков и выразил надежду справить юбилей.