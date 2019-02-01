Туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира

ЧП произошло в тематическом парке в Тайване. Согласно последней информации, около двадцати туристов застряли на одном из самых страшных аттракционов планеты – гигантской американской горке.

Уточняется, что поезд с пассажирами застрял в вертикальном положении, вследствие чего им пришлось провести около получаса на довольно большой высоте, передает портал "Свободная пресса".

В течение тридцати минут специалисты устраняли неполадки на горке Gravity Max. Подчеркивается, что все туристы были спущены на землю. В результате случившегося ни один человек не пострадал, однако многие были ужасно напуганы, сообщает телеканал РЕН.ТВ.