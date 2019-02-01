Власти Италии категорически отказались признать Гуаидо главой Венесуэлы

Заместитель главы Министерства иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил в минувший четверг, 31 января, что его страна категорически не признает "временного президента" Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Дипломат подчеркнул, что официальный Рим выступает против того факта, что какое-либо государство может определять внутреннюю политику другой страны. Ди Стефано подчеркнул, что именно это является принципом невмешательства и признано Организацией Объединенных Наций, передает телеканал Tv2000

Замглавы итальянского МИД добавил, что подобная ошибка уже была совершена в Ливии и уточнил, что нельзя допустить такой же ситуации в Венесуэле.