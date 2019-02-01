Германии запрещено разрабатывать оружие совместно с Украиной. Немецкому военному предприятию Rheinmetall власти ФРГ не разрешили сотруднчать с Киевом. О запрете рассказал в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер». заместитель директора киевского оборонного предприятия «Арсенал» Александр Клочко.

По сведениям Клочко, украинские разработчики военной техники «пытались» создать передвижной зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), который потенциально «усложнил бы» потенциальные атаки вражеской авиации. Он отметил, что «Арсенал» разрабатывал ЗРК совместно с Rheinmetall, - сообщает Газета.ру.

«Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — заявил киевский оборонщик. Клочко не раскрыл, почему правительство Германии приняло это решение.