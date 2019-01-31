Эксперт прокомментировал 60-дневный срок, выставленный США по ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявил, что Москва дальше продолжит работать над спасением ДРСМД после приостановки Вашингтоном своих обязательств по соглашению.

Директор Института современного государственного развития Дмитрия Солонников прокомментировал данную ситуацию, пишет ПолитЭксперт.

Специалист отметил, что если ультиматум не срабатывает, то Белый дом выходит из договора РСМД, что ему выгодно, так как он получает возможность легализовать ряд разработок, который у США уже есть.