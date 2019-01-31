В английской библиотеке найдена уникальная рукопись о короле Артуре
31 января 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
В архивах центральной библиотеки Бристоля была обнаружена рукопись XIII века, содержащая ранее неизвестную версию повести о короле Артуре и волшебнике Мерлине. Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, рукопись находилась среди французских научных книг, хранящихся в архиве библиотеки. Фрагменты древнего манускрипта были вложены в четырехтомное издание теолога Жана Жерсона.
Текст рукописи сильно поврежден, и теперь специалистам предстоит длительная скрупулезная работа по его восстановлению и расшифровке всех семи страниц, сообщается в пресс-релизе университета.
О том, что найденный документ относится к легендарной повести о короле Артуре, свидетельствуют неоднократные упоминания волшебника Мерлина и других известных персонажей знаменитой истории.