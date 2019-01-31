Ушедшие с Донбасса добровольцы не хотят возвращаться

Добровольцы-россияне не собираются вступать в ряды армии Луганской и Донецкой народной республик. Об этом корреспонденту АН сообщил бывший ополченец с позывным Барон, который воевал в рядах армии народного сопротивления на Донбассе. Таким образом россиянин прокомментировал слова Эдуарда Басурина, который заявил в интервью о том, что на Донбассе рассчитывают на 100 тысяч добровольцев из России.

«Сначала пускай у себя порядок наведут, а потом уже будем посмотреть», — объяснил Барон корреспонденту АН: «Пускай выведут тех командиров, которые говорят добровольцам: россияне, что вы здесь делаете, без вас справимся. С ранеными пусть решат проблемы. Местные же нам говорили, без нас справятся. Ну, вот, пускай, и справляются».

Ранее Эдуард Басурин дал интервью kp.ru, в котором заявил, что сейчас в армии ДНР преобладают местные жители. Эту ситуацию представитель военного ведомства официально Донецка объяснил отсутствием активных боевых действий на Донбассе. По его словам россияне-добровольцы «хотят приложить свою руку», но не хотят проходить службу в мирное время.

«Приложить свою руку, я могу в Коминтерново, Саханке, Ленинском. Там обстрелы каждый день», — объяснил бывший ополченец свою позицию: «То есть они сообщают ежедневно об обстрелах, но при этом служба у них считается службой в мирное время. Это называется подставой. Если меня ранят, я буду ранен в мирное время, и че мне дальше делать?! В России на фиг никому не нужен. Россия меня туда не посылала. От них протеза фиг дождешься. Про компенсации даже не говорю. Вы сначала с этими всеми делами разберитесь, а потом уже добровольцев зовите».