BBC отказались сообщать выполнили ли они требования Роскомнадзора

Представители телеканала не смогли уточнить направили ли они требуемые документы в адрес Роскомнадзора. Таково было требование регулятора после заявленного обнаружения нарушений телекомпании.

Роскомнадзор выявил нарушения, которые допустил российский вещатель британского телеканала BBC World News. С таким заявлением официально выступил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Какие именно нарушения были выявлены обещается сообщить позднее. В настоящее время проводится проверка. Регулятор формулирует оценку статуса заявленных нарушений.

Ранее уже сообщалось о проверке надзорного ведомства материалов BBC. Публичной версией стало обнаружение материалов, транслирующих идеологические установки международных террористических организаций. Якобы телеканал процитировал слова одного из командиров запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В ответ на обвинения Роскомнадзор BBC выступил с встречным заявлением: «Как международный вещатель, Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов».

В ответ на запрос АН, лондонский представитель BBC пояснил, что ему больше добавить нечего. Британскому телеканалу был задан вопрос он «готов предоставить» или предоставил дополнительную информацию Роскомнадзору? Пока без ответа остался вопрос что по версии BBC надзорному ведомству делать с информацией о принципах телеканала и каким образом эти принципы отменяют действие российского законодательства.

Законодательство России предусматривает некоторые ограничения при освещении деятельности террористических организаций. В случае выявления нарушений Роскомнадзор предупреждает СМИ об их недопустимости. Готовность предоставить дополнительную информацию о принципах, в соответствии с которым телеканал решил пойти на нарушение, не отменяет действие закона.